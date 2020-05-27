Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в интернете. Один из пользователей угрожал ей физической расправой в социальной сети «ВКонтакте». Запись появилась под публикацией текста «Новой газеты», в котором главные редакторы сразу нескольких СМИ выступили против давления на журналистов в условиях эпидемии коронавируса.
2020-05-27T16:33:35+03:00
2020-05-27T16:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 27 мая 2020
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