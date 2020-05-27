«Тайга.инфо»: Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в тентах на улице и в кабинках без занавесок

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в тентах на улице и в кабинках без занавесок, — утверждает интернет-издание «Тайга.инфо». О таком формате журналисткам рассказали источники в избиркомах некоторых сибирских регионов. По словам собеседников издания, участки, которые не будут оборудованы электронными комплексами обработки бюллетеней, хотят организовать прямо на улице. Предполагается, что у них не будет вообще никаких стенок, только столбы и натяжная крыша, — рассказал один из источников. Дата голосования по поправкам пока не назначена. Эта процедура, по сведениям издания «Тайга.инфо», может пройти не раньше 4-5 июля.
2020-05-27T16:33:17+03:00
2020-05-27T16:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 27 мая 2020
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