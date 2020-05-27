Верховный суд привлек Путина в качестве ответчика по иску бывшего главы Чувашии

Верховный суд привлек президента Владимира Путина в качестве ответчика по иску бывшего главы Чувашии. Михаил Игнатьев добивается восстановления в должности. Как следует из документов Верховного суда, иск был подан 20 мая, заседание назначено на 30 июня. Путин таким образом впервые становится административным ответчиком по иску.

До этого в суд на президента России из-за увольнения подавали лишь дважды: с Борисом Ельциным судились уволенные главы администраций Брянской и Липецкой областей, — напоминает издание РБК.