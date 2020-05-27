Со следующей недели в Москве планируют открыть непродовольственные магазины и часть предприятий сферы услуг. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал мэр столицы Сергей Собянин. Также с 1 июня столичная администрация планирует разрешить горожанам прогулки, но это пока будет осуществляться в тестовом режиме и по специальному графику.

В свою очередь президент сказал, что Москве удалось избежать худших прогнозов распространения коронавируса. Он попросил Собянина поделиться с регионами лекарствами и медицинским оборудованием.