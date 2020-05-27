Еврокомиссия сообщила, что на разработку вакцины от коронавируса уже собрали более 9,5 миллиардов евро. Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает это потрясающим результатом. Сумму собрали за менее чем за месяц. В начале мая Еврокомиссия проводила онлайн-марафон. Тогда за несколько часов удалось собрать более семи миллиардов евро.