Президент России впервые привлечен в качестве ответчика по административному делу

Верховный суд направил Владимиру Путину копии иска бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. До 22 июня должны быть представлены возражения в письменной форме и доказательства, которые обосновывают эти возражения. Михаил Игнатьев решил оспорить свое отстранение от должности. Сейчас он находится в больнице. По данным радиостанции «Свобода», у него тяжелое состояние и иск это шаг отчаяния человека, которому нечего терять.

Пока трудно судить о перспективах иска экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала доктор юридических наук, профессор ВШЭ Елена Лукьянова. «Право граждан оспаривать указы президента никто не отменял, как и любые другие правоприменительные акты, а зачастую и нормативные. Какие у него шансы на успех? Содержания мы не знаем, дела мы не знаем, к чему он апеллирует, не знаем. Что это такое – жалоба, иск, трудовой спор, мы тоже не знаем», — сказала она.

Лукьянова отметила, что к этому делу привлечено общественное внимание, поскольку это прецедент. По ее мнению, исход дела зависит от степени независимости российского суда. При этом юридическому сообществу будет интересно получить разъяснение понятия «утрата доверия», добавила она.