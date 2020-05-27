Владимир Путин заявил, что ситуация в Москве и стране в целом стабилизируется. Работа властей Москвы в ситуации с распространением коронавируса была ответственной, целенаправленной и взвешенной, — отметил президент на совещании с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В России второй день подряд число тех, кто вылечился от коронавируса превышает количество вновь выявленных. По данным оперативного штаба, выздоровели еще 11 тысяч человек, а заразились чуть более 8 тысяч. Общее число жертв приблизилось к 4 тысячам с начала пандемии. За сутки скончался 161 пациент с подтвержденным COVID-19