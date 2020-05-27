Собянин: Предлагаем в тестовом режиме сделать график выхода на прогулки

В Москве предлагается в тестовом режиме разрешить людям гулять, но поочередно. Об этом Сергей Собянин заявил на совещании с Владимиром Путиным. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве контролируется и будет улучшаться, — отметил мэр столицы.