Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась

Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась. Подробно об этом мэр Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину.

Собянин сообщил, что с 1 июня в Москве откроется непродовольственный ритейл. Также возобновит работу часть сферы услуг – те, что не предполагают длительного контакта людей. В тестовом режиме будет разрешено людям гулять, но поочередно — будет составлен график для домов.