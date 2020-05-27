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15:33, 27 мая 2020

«Ведомости»: Восстановление российской экономики после эпидемии обойдется бюджету в 8 триллионов рублей

Восстановление российской экономики после эпидемии обойдется бюджету в 8 триллионов рублей. Об этом стало известно газете «Ведомости». В эту сумму включены 6 триллионов в качестве расходов и недополученных доходов и инвестиции в инфраструктуру.



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