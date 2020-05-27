Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в тяжелом состоянии в больнице Санкт-Петербурга

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который решил оспорить в суде свою отставку, находится в тяжелом состоянии в больнице Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на источники в его окружении. По их данным, врачи делают все возможное.

Что касается иска, ответчиком по которому признан Владимир Путин, то это шаг отчаяния человека, которому нечего терять. Источники «Коммерсанта» ранее сообщали, что у Михаила Игнатьева двусторонняя пневмония. В больнице он находится с начала мая.