В Совете Федерации отрицают, что Россия направляла военных в Ливию

Так в верхней палате парламента ответили на обвинения в переброске в Ливию истребителей.

Главным обоснованием того, что Москва не помогает наемникам в Ливии, в Совете Федерации назвали отсутствие запроса со стороны президента Владимира Путина на использование военной силы. По словам первого замглавы комитета по международным делам Владимира Джабарова, сенаторы должны были дать согласие на такие действия, передает агентство «Интерфакс». Джабаров настаивает, что Россия хочет мирного урегулирования в Ливии. Как и глава профильного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По их мнению, США пытаются компрометировать действия Москвы и подорвать ее дипломатические усилия.

Поводом для такой реакции стало заявление Пентагона о том, что Россия направила в Ливии 14 военных истребителей для поддержки наемников ЧВК Вагнера. Они якобы прибыли из Сирии, где были перекрашены для сокрытия своего происхождения. В американском военном ведомстве убеждены, что вслед за переброской самолетов начнется наступление армии маршала Халифы Хафтара, воюющего против признанного международным сообществом Правительства национального согласия.

Россия ранее неоднократно отрицала свою причастность к военному конфликту в Ливии.