В Кремле не считают главным на данный момент судебный иск экс-главы Чувашии к президенту России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что судебный иск бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России не является на данный момент для Кремля главным вопросом.

«Мы это узнали из сообщений СМИ, и это сейчас для нас не является главным вопросом», — ответил Песков на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

На уточнения корреспондента, кто будет представлять В.Путина в суде и ознакомились ли в Кремле с претензиями Игнатьева, Дмитрий Песков ответил: «Пока вам не могу сказать. Никаких решений на этот счет не принималось».

Также он отметил, что: «Мы видели сегодня сообщение, пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными».