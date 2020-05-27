Суд в Элисте прекратил производство по делу о клевете, которое было возбуждено в отношении главы ИНТЭКО Батуриной

Об этом попросил истец, Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной. В своем иске он утверждал, что вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, оклеветала его во время суда с братом в Австрии.

Теперь он отказался от обвинений, — передает ТАСС.