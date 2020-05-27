Автор книги о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг, начала в Интернете публиковать главы новой повести.

Идея повести, не имеющая никакого отношения к Гарри Поттеру, пришла в голову писательнице во время работы над поттерианой. Более десятилетия повесть пролежала на чердаке в коробке, в то время писательница была увлечена изданием романов для взрослых. Об этом автор сообщила в своем твиттер –аккаунте. На просторах Интернета можно уже найти две главы книги, а также принять участие в конкурсе иллюстраций, если ваш возраст от 7 до 12. Лучшие рисунки войдут в печатное издание книги. В твиттере Джоан Роулинг предупреждает, что «это не спин-оff Гарри Поттера, а это история о правде и злоупотреблении властью. После последней книги о Гарри Поттере захотелось отдохнуть от издательской деятельности».



Писательница решила опубликовать бесплатно повесть для детей, находящихся на самоизоляции во время пандемии. По 10 июля на специальном сайте будет публиковаться по несколько глав из книги. А в ноябре издание «Икабог» — таково название книги, увидит свет в печатном варианте по-английски, а также в электронном формате и аудиокниге, после чего повесть появится на других языках.



Весь гонорар от издания Джоан Роулинг обещала перевести в помощь пострадавшим от коронавируса.