Социальная сеть Твиттер впервые пометила пост президента Трампа как недостоверный, сообщают зарубежные СМИ

Публикация президента США, которая вызвала неожиданную реакцию администраторов соцсети, касалась обвинений в адрес губернатора Калифорнии, которого Трамп раскритиковал за идею проведения президентских выборов по почте.

Пометка Твиттера о предположительно «фейковом» сообщении, отсылает на подборку статей в крупных американских СМИ, которые опровергают заявление президента. Би-би-си публикует твит главы Белого дома, в котором он утверждает, что голосование по почте пройдет «со значительной долей мошенничества», почтовые ящики «будут взламываться, а бюллетени подделываться». Издание отмечает, что Твиттер изменил свою политику в борьбе с дезинформацией только в начале этого месяца.

Идея от расширении масштабов голосования через почту или другими заочными способами приобрела популярность во время пандемии, пишет сайт Би-би-си. – Дональд Трамп неоднократно высказывался против этого, в том числе, в своем Твиттере. В конце марта он позвонил в прямой эфир телепрограммы Фокс энд Френдс, заявив, что «если на это согласиться, в стране больше никогда не изберут республиканца».

Процедура выборов в федеральные органы власти США относится к компетенции штатов. Некоторые из них – Колорадо, Гавайи, Орегон, Вашингтон и Юта – проводят голосования исключительно по почте.