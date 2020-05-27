В Москве начнут рассмотрение дел против задержанных на одиночном пикете в поддержку основателя «Омбудсмена полиции»

В Москве сегодня начнут рассмотрение дел против задержанных на одиночном пикете в поддержку основателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Им грозит наказание по двум статьям.

Тверской суд Москвы приступит к рассмотрению дела в отношении активиста Виктора Немытова. Его задержали вчера во время одиночного пикета у здания главного управного управления МВД по Москве. Он стоял там в маске и с плакатом «Свободу Владимиру Воронцову». Полицейские отвезли активиста в отделение почти сразу.

В органах считают, что Немытов нарушил закон об организации массовых уличных мероприятий и не соблюдал правила изоляции, введённые в городе на время эпидемии коронавируса.

На таких же пикетах вчера задержали еще трёх человек – журналиста Илью Азара, координатора движения «Открытая Россия» Татьяну Усманову и редактора телеграмм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева. Их дела в суде рассмотрят завтра. Им вменяют такие же нарушения. Адвокат Михаил Бюроков сказал «Эху», что для этого нет оснований, поскольку задержанные не нарушали никаких правил.

При этом, задержания у здания МВД на Петровке продолжаются и сегодня. Около полудня туда с плакатом «нет полицейскому произволу» вышла муниципальный депутат Елена Филина. Завели ли дело в отношении неё – пока неизвестно.

Участники пикета считают дело против основателя «Омбудсмена полиции» сфабрикованным. Они связывают его с правозащитной деятельностью в рамках проекта. Владимира Воронцова тем временем обвиняют в вымогательстве трёхсот тысяч рублей у своего коллеги.