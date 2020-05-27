Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд на Владимира Путина из-за решения об увольнении

Экс-руководитель республики был отправлен в отставку в январе после двух громких скандалов.

Бывший глава Чувашии намерен добиваться восстановления в должности: Михаил Игнатьев оспаривает в Верховном суде президентский указ от 29 января, в соответствии с которым его отправили в отставку. Первое заседание назначено на 30 июня, говорится в карточке дела, опубликованной на сайте суда. Ответчиком там указан президент России. В пресс-службе суда сообщили агентству «Интерфакс», что Путину уже направлены копии искового заявления. До 22 июня представители главы государства должны будут заявить письменные возражения на иск. За все время президентства Владимира Путина Игнатьев стал первым экс-губернатором, решившим оспорить свое увольнение.

В исковом заявлении он также требовал дополнительных социальных гарантий, но этот вопрос суд рассматривать отказался.

Игнатьев был исключен из «Единой России» и отправлен в отставку «в связи с утратой доверия» после нескольких скандалов. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Спустя всего три дня произошел инцидент, окончательно стоивший должности главе региона: во время вручения пожарным ключей от служебных машин Игнатьев заставил подпрыгивать за ними одного из спасателей.

Между тем, по данным источника газеты «Коммерсант», сейчас экс-глава Чувашии находится в одной из больниц Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии. У него диагностирована двусторонняя пневмония. Связана ли она с коронавирусом, не уточняется.