Роспотребнадзор: Москва готова к постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса

Показатели, на которые власти ориентируются при принятии решения о снятии карантинных мер, находятся на уровне, позволяющем Москве перейти к первому этапу послаблений, а вскоре и ко второму. Об этом сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева. Речь идет о трех основных показателях – коэффициенте распространения инфекции, наличии свободного коечного фонда и уровене тестирования людей – по нему Москва абсолютный лидер.

«Мы рассчитываем на то, что если у нас все будет так, как сегодня — мы видим по снижению темпов прироста и общего количества заболеваний — то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов службы быта, оказания услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей, которым это необходимо. Но при условии очень жесткого соблюдения тех требований, которые будут прописаны».

По словам Андреевой, пик пройден, столица демонстрирует плавное снижение темпов прироста заболевших. Но «никакой эйфории» у властей по этому поводу нет. К происходящему все относятся взвешенно.

Напомним, что второй этап, к которому город вскоре может перейти, предполагает открытие предприятий торговли большей площади и «отдельных образовательных организаций».

В Москве за последние сутки выявлено минимальное количество новых случаев инфицирования более чем за месяц – около 2 тысяч. Всего за весь период в столице заболели свыше 170 тысяч человек

Мэрия рассмотрит предложения Роспотребнадзора, смягчение ограничений уже идет — сказала «Эху» пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова.

Сообщения о смягчении ограничений последовали со стороны Роспотребнадзора и мэрии менее чем через сутки после того, как президент Владимир Путин объявил о проведении в Москве парада 24 июня и акции «Бессмертный полк» 26 июля, — отметил в интервью «Эху» политолог Дмитрий Орешкин.

Орешкин допустил, что ситуация с коронавирусом в столице действительно стала улучшаться, однако сказать то же самое по поводу регионов, по его мнению, нельзя.