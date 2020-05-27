Джабаров: Россия не отправляла военных в Ливию

Россия не отправляла военных в Ливию, в Совет Федерации не поступал запрос о даче согласия на это, — утверждает первый зам.главы Комитета по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, все подобные утверждения голословны.

В Пентагоне накануне заявили, что США попросили все стороны конфликта в Ливии прекратить свои действия, — были названы, в частности, Россия и Турция.