На Урале епархия запретила к служению священника, который проклял закрывающих храмы из-за коронавируса

Схиигумену Сергию, помимо прочего, запрещено покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря. Меры будут действовать до решения церковного суда, — говорится в указе, подписанном митрополитом Екатеринбургским Кириллом.

Меры связаны с тем, что схиигумен продолжил публично выступать после того, как митрополит запретил ему какие-либо проповеди и заявления.

Священник записал новое видеообращение, где уверяет, что вирус нужен властям для того, чтобы чипировать население.

Схиигумен Сергей известен как духовник многих известных людей. В частности, к нему неоднократно обращались депутат Наталья Поклонская и хоккеист Павел Дацюк.