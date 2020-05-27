«Синдикат-100» требует найти и привлечь к ответственности человека, угрожающего главному редактору ТВК

Журналистское сообщество потребовало найти и привлечь к ответственности человека, угрожающего главному редактору красноярского телеканала ТВК. В заявлении объединения «Синдикат-100», куда входят, в том числе, «Эхо», «Новая газета» и телеканал «Дождь», говорится, что эти угрозы нельзя считать пустыми словами неуравновешенного человека, поскольку в России такие угрозы слишком часто приводятся в действие.

Сегодня стало известно, что главред телеканала ТВК Мария Бухтуева подала заявление в полицию. В интервью «Эху» она отметила, что пока не знает, кто мог бы быть заинтересован в публикации угроз на ее страницах в соцсетях.

Бухтуева уверена, что полиция не найдет угрожавшего, хотя, по ее словам, технически это сделать несложно.