Москвичи с сегодняшнего дня смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

Анализы будут принимать 30 столичных поликлиник. Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова. Записаться на тестирование на антитела при этом можно будет только дистанционно на 14 дней вперед. Результаты власти пообещали предоставлять в течение трех дней. Ежедневно медики планируют проводить до 5 тысяч исследований крови.

Массово же выявлять иммунитет у москвичей на коронавирус начали примерно две недели назад. На первом этапе в процедуре могли принять участие только те, кто получил специальное приглашение по электронной почте или СМС. Было отослано около 70 тысяч писем. На прошлой неделе власти Москвы отчитались о проверке на антитела 50 тысяч человек. У 12,5% из них был выявлен иммунитет.

Между тем компания «Инвитро», которая частным образом тестирует людей на коронавирус, сообщила, что через нее анализы сдали больше 80 тысяч человек. Почти у 17% из них были выявлены антитела.