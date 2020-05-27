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Эксклюзив Эха 12:40, 27 мая 2020

Главред телеканала ТВК в Красноярске обратилась в полицию из-за угроз

Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в интернете. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Сегодня я написала заявление в полицию. Когда я давала устные пояснения, я проводила пример с Олегом Кашиным, с журналисткой «Эха» Татьяной Фельгенгауэр. Ничего не предвещало, казалось бы, но такие несчастные случаи произошли», — сказала она.
М.Бухтуева связала поступившие в личные сообщения, а также в комментарии под постом угрозы со своей профессиональной деятельностью. «Арматурка Кашина» — это явна отсылка к профессиональной деятельности", — заметила она.
«Несмотря на то, что эмоционального волнения я в связи с этим не ощущаю, [я считаю] то, что было совершенно в отношении меня, преступлением, правонарушением. Я посчитала своим долгом обратиться в правоохранительные органы, чтобы урезонить недоброжелателей, преступников в отношении других своих коллег», — заключила она.
М.Бухтуева добавила, что на прошлой неделе еще одна сотрудница ТВК обратилась в полицию из-за угроз.
25 мая пользователь под именем «Василь Клименко» написал М.Бухтуевой под ее постом во «ВКонтакте», что ей «вырвут язык». «Вот теперь ходи и оглядывайся: «арматурка Кашина» отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!», — сказано в комментарии пользователя.



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