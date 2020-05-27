Москва постепенно снимает ограничения, введенные из-за коронавируса

Прогулки для детей и пожилых людей станут возможны, как только это позволит эпидемиологическая ситуация, — сказала в интервью «Эху» пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

«Мы все рассмотрим для себя. Когда будем понимать, что действительно без рисков для старшего поколения, для наших детей, для наших родителей мы сможем последующий шаг принять, мы обязательно его озвучим», — сказала Пенькова.

Так она прокомментировала сегодняшнее заявление столичного Роспотребнадзора о том, что Москва готова к первому и второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.

Согласно рекомендациям ведомства, на первом этапе работу могут возобновлять небольшие непродовольственные магазины и компании сферы услуг. Некоторым категориям граждан на первом этапе снятия ограничений разрешаются прогулки.