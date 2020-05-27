«Коммерсантъ»: Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который подал иск к Путину, попал в больницу с пневмонией

Экс-глава Чувашии сейчас находится в одной из больниц Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его данным, у Михаила Игнатьева высокий процент поражения лёгких, и его подключили к аппарату, который используют при острой дыхательной недостаточности. Каких-либо других подробностей о состоянии здоровья экс-губернатора нет. Его представители информацию о госпитализации еще не комментировали.

Вчера вечером стало известно, что Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд на имя президента Владимира Путина и это обращение уже принято к производству. Бывший глава Чувашии пытается оспорить решение о своём увольнении. В истории России было только два случая, когда губернаторы таким образом выступали против главы государства, они произошли еще в девяностых годах прошлого века.

Игнатьев возглавлял Чувашию почти десять лет. В указе президента сказано, что он лишился должности в связи с утратой доверия.

Отставке Михаила Игнатьев предшествовал ряд крупных скандалов. Так, минувшей зимой экс-губернатор заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а до этого утверждал, что критикующих власть журналистов нужно «мочить».