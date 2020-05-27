Байден раскритиковал Трампа из-за того, что тот в условиях пандемии не носит маску

Претендент на пост президента США, демократ Джо Байден, раскритиковал американского лидера Дональда Трампа из-за того, что тот в условиях пандемии не носит маску. Байден назвал Трампа «полным дураком, демонстрирующим ложную мужественность» и подающим людям плохой пример.

Ранее на церемонии по случаю Дня Поминовения, президент появился без маски, а на Джо Байдене были маска и очки.

Позже Дональд Трамп опубликовал снимок оппонента в маске в соцсетях. Журналисты телекомпании CNN предположили, что так президент пытается принизить Байдена выставив ношение маски как признак слабости.