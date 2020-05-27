Патриарх решил проблему выплаты зарплат московскому духовенству – деньги собрали с помощью «благотворителей»

Просьба Предстоятеля Русской Православной Церкви была услышана, говорится на сайте Московского патриархата. Деньги на жалование духовенства за два месяца удалось собрать после обращения патриарха Кирилла к состоятельным прихожанам с просьбой оказать материальную поддержку приходам. Глава РПЦ отмечал, что из-за коронавируса храмы закрыты, что привело к существенному снижению пожертвований. «Благотворители», с помощью которых удалось собрать нужную сумму, пожелали сохранить анонимность, отмечается в сообщении.

Пожертвования направят на московские приходы и подворья для помощи в выплате жалования духовенства, а также в частности на помощь священнослужителям, имеющим несовершеннолетних детей.

В Москве и многих других российских регионах из-за эпидемии храмы были вынуждены закрыть свои двери для верующих перед весенними православными праздниками. В этот период обычно собирают много пожертвований. Однако в этом году из-за введенных ограничений храмы остались без денег.

Накануне в РПЦ рассказали, что ожидают скорое поэтапное восстановление богослужебной жизни и открытие храмов – церкви предстоит обсудить это с руководством регионов