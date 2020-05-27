В Москве все желающие с сегодняшнего дня могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Она напомнила, что пункты диагностики были открыты в 30 московских поликлиниках.

Записаться на тестирование, по словам Раковой, можно только через интернет. Для этого нужно выбрать из списка ближайшую поликлинику. Запись идет на 14 дней вперед. Результаты, по словам вице-мэра, будут доступны в течение трех дней.

Ракова уточнила, что итоги тестирования в электронной медицинской карте будут сопровождаться необходимыми комментариями, разъясняющими, что делать, если результаты отличаются от нормы.

Сегодня компания «Инвитро», которая частным образом проводит тестирование, сообщила, что антитела находят почти у 17% людей. К этому моменту через компанию сдали анализ больше 80 тысяч человек.