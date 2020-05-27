«Твиттер» впервые пометил публикации Дональда Трампа как не соответствующие фактам

Это вызвало резкую реакцию президента США, назвавшего решение администрации соцсети вмешательством в выборы.

Под недавними твитами Трампа, посвященными удаленному голосованию, появился восклицательный знак и предложение пройти по ссылке и «узнать факты». На открывающейся странице приводится подборка публикаций СМИ и журналистов, которые высказывают сомнения в правдивости утверждений американского президента. Наблюдатели не согласились с мнением Трампа о том, что «голосование по почте пройдет не иначе, как со значительной долей мошенничества».

Сам глава Белого дома оказался возмущен решением «Твиттера» пометить его публикации. По его словам, администрация соцсети вмешивается в президентские выборы и наклеивает ярлыки, основываясь на оценках «распространителей фейков». К ним Трамп относит, в частности, телекомпанию CNN и газету Washington Post. Президент США назвал происходящее ущемлением свободы слова и пообещал не допустить этого в дальнейшем.

Идея расширения голосования по почте, а также другими дистанционными способами, активно обсуждается в США после начала эпидемии коронавируса. Трамп неоднократно высказывался против этой инициативы, утверждая, что в таком случае демократы получат преимущество.