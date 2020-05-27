Z Архив новостей новости
5 4 6 265
11:07, 27 мая 2020

«Твиттер» впервые пометил публикации Дональда Трампа как не соответствующие фактам

Это вызвало резкую реакцию президента США, назвавшего решение администрации соцсети вмешательством в выборы.

Под недавними твитами Трампа, посвященными удаленному голосованию, появился восклицательный знак и предложение пройти по ссылке и «узнать факты». На открывающейся странице приводится подборка публикаций СМИ и журналистов, которые высказывают сомнения в правдивости утверждений американского президента. Наблюдатели не согласились с мнением Трампа о том, что «голосование по почте пройдет не иначе, как со значительной долей мошенничества».

Сам глава Белого дома оказался возмущен решением «Твиттера» пометить его публикации. По его словам, администрация соцсети вмешивается в президентские выборы и наклеивает ярлыки, основываясь на оценках «распространителей фейков». К ним Трамп относит, в частности, телекомпанию CNN и газету Washington Post. Президент США назвал происходящее ущемлением свободы слова и пообещал не допустить этого в дальнейшем.

Идея расширения голосования по почте, а также другими дистанционными способами, активно обсуждается в США после начала эпидемии коронавируса. Трамп неоднократно высказывался против этой инициативы, утверждая, что в таком случае демократы получат преимущество.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 137 6 14053 21.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 277 6 33356 26.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 62 6 8202 24.05
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 586 6 97558 23.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 79 6 14028 25.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 5890 24.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 36 6 7393 20.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 6881 25.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 275 6 57516 24.05
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 49 6 11087 24.05
Блоги

Алексей Мельников публицист

И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…

5 25 6 5961 21.05
Интервью 2020

Майкл Макфол гость: Майкл Макфол профессор Стенфордского университета, бывший посол США в России

Что значит «сильное государство»? Я считаю, что Путин действительно устроил новое государство у вас, которое сильнее насчет строить новые ядерные ракеты и послушать ваши телефоны. А насчет школ, насчет госпиталей, насчет дорог?..

5 54 6 12757 22.05
#слушать 48:28 8читать $скачать 11.1 МБ
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Провал активного мероприятия «пленки Деркача» По его словам, все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с США, «ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию»...

5 34 6 8113 22.05
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ясно, что само голосование среди пандемии преступно. Поэтому к этому моменту пандемии де-юре официально не будет. К этому моменту выйдет Путин как её победитель…

5 361 6 88033 21.05
#слушать 41:16 8читать ;смотреть $скачать 9.4 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

Бабы еще нарожают? Он же всегда – сразу после парада. Причем голосование – главное, ради чего все и затевается — и вовсе пока не назначил. Это абсолютно нелогично, противоречит замыслу. Я вижу только одно объяснение…

5 120 6 30792 06:43
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Парад, кочующий во времени При слове «ответственность» лица начальства скучнеют. «Ну вот, опять вы, либералы …» Путин и Шойгу привыкли никогда и ни за что не отвечать…

5 33 6 8567 21.05

Популярное за неделю

Новости

Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений Это сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева…

5 8 6 8384
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России»...

5 37 6 114835 20.05
#слушать 52:11 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 63 6 8253 24.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Мародеры Власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой…

5 116 6 397816 24.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 197 6 106964 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8545239
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4497549

Сегодня в эфире