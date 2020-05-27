Верховный суд частично принял иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину

Бывший руководитель республики оспаривает свою досрочную отставку.

Игнатьев считает указ о своей отставке незаконным: в поданном иске он требует вернуть его на должность главы Чувашии и не соглашается с формулировкой «в связи с утратой доверия». Вместе с тем другую часть его претензий Верховный суд рассматривать отказался. Она касается требований социальных гарантий и установлении факта частичной потери трудоспособности. Представителю Путина копия искового заявления бывшего главы Чувашии уже направлена, передает агентство «Интерфакс». Рассмотрение этого дела намечено на 30 июня.

Игнатьев был отправлен в отставку президентом в конце января этого года. Ей предшествовали два скандала, в которых оказался замешан чиновник. Сначала Игнатьев был вынужден извиняться за слова о необходимости «мочить» журналистов и блогеров, которые, как утверждалось, «приходят с разных регионов и хорошо здесь устраиваются». Затем, вручая пожарным ключи от новых машин, тогдашний глава Чувашии высоко поднял руки, в результате чего офицеру МЧС пришлось прыгать за ними. После этого Игнатьева исключили из «Единой России».

Иск Игнатьева к Путину, оспаривающий отставку с должности главы региона, является первым за все время правления нынешнего презид