В Якутии людей собрали на субботник с коллективным обедом

Несмотря на эпидемию коронавируса, его организовал один из местных ВУЗов.

Плотная толпа из нескольких десятков человек стоит у трибун открытого стадиона. Для них там поставили несколько столов, с которых людям раздают горячую еду и напитки. Сами собравшиеся стоят близко друг к другу и активно общаются. У большинства из них масок или нет, или они спущены на подбородок, вероятно, на время обеда. Такую картину видно на фотографиях, которые выложили в интернет авторы телеграмм-канала «Якутск».

В публикации сказано, что коллективный труд на субботнике – это отличное средство для поднятия корпоративного духа, но при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Кто именно запечатлён на фотографиях, и какая организация проводила этот субботник – в источнике не уточняется.

Интернет-издание «Новости Якутии» тем временем пишет, что собрание организовал Арктический государственный агротехнологический университет Якутска. На официальном сайте ВУЗа никаких данных об этом мероприятии нет.

Тем временем в Якутии за прошедший день выявили восемьдесят четыре новых случая коронавируса. Всего в республике по официальным данным более полутора тысяч зараженных COVID-19.