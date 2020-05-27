Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений

Это сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Если смотреть по трем показателям, то мы готовы к первому этапу (выходу из изоляции) и в принципе даже готовы ко второму», -сказала Андреева, выступая по видеоконференции в Мосгордуме в среду.

«Это коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней — по Москве этот коэффициент 0,85. Наличие свободного коечного фонда — на сегодняшний момент это 95%... И показатель тестирования населения — 384 человека на 100 тысяч населения при нормативе не менее 70. Москва абсолютный лидер по тестированию», — сказала Андреева.