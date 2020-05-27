Тверской суд Москвы рассмотрит дело в отношении активиста Немытова, задержанного вчера во время одиночного пикета

Сегодня Тверской районный суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении активиста Виктора Немытова, задержанного 26 мая во время одиночного пикета в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова у здания ГУ МВД РФ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Михаил Бирюков.

Он добавил, что завтра Тверской районный суд также рассмотрит дело, возбужденное в отношении журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, который встал в одиночный пикет в поддержку арестованного В.Воронцова и ранее задержанного В.Немытова. Дела в отношении двух других задержанных участников одиночных пикетов – автора Telegram-канала Avtozak Live Максима Кондратьева и координатора московского отделения «Открытой России» Татьяны Усмановой – будут рассматриваться 28 мая, 15 июня и 17 июня соответственно.

«Обвинение в отношении указанных лиц в части участия в массовом мероприятии и нарушении режима самоизоляции абсолютно безосновательны. Одиночные пикеты не являются массовым мероприятием, а режим самоизоляции никто из них не нарушал, так как у них были соответствующие пропуска для проезда по Москве. К тому же Илья Азар пользуется неприкосновенностью как муниципальный депутат – неприкосновенностью в том плане, что у него есть право перемещаться по Москве без всяких пропусков и быть в любое время в любом месте», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что считает задержания активистов необоснованными, а предъявленные обвинения незаконными. При этом М.Бирюков предположил, что суд может принять сторону полиции и признать активистов виновными по статье 20.2 КоАП РФ.

Активист В.Немытов был задержан вчера, 26 мая, во время одиночных пикетов в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова у здания ГУ МВД РФ на Петровке, 38. После его задержания журналист И.Азар, автор Telegram-канала Avtozak Live М.Кондратьев и координатор московского отделения «Открытой России» Т.Усманова встали в одиночные пикеты в знак солидарности с задержанным активистом и в поддержку арестованного В.Воронцова.

На В.Немытова и И.Азара составили протоколы по ч.8 статьи 20.2 КоАП РФ. Т.Усманова и М.Кондратьев вышли из ОВД с протоколами по ч.5 статьи 20.2 КоАП РФ.