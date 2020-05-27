Дистанционное заседание депутатов Мосгордумы этим утром началось с конфликта

Часть участников потребовали от председателя Алексея Шапошникова прекратить проводить рабочие встречи в интернете. Как сказал «Эху» депутат Михаил Тимонов, для проведения очного заседания есть целый ряд веских причин.

«Есть закон относительно деятельности законодательных органов власти. В нем четко сказано, что решения являются легитимными в случае, если присутствовало при их решении более 50% депутатов. В нашем случае это 23 депутата. Зал заседаний позволяет разместить 23 депутата на абсолютно безопасном расстоянии более 1,5 метров даже без использования защитных экранов. Почему председатель не хочет допустить в зал хотя бы половину депутатов, которые на этом настаивают, и добровольцев, чтобы заседание было легитимным, для нас загадка», — сказал он.

При этом М.Тимонов отметил, что проводить заседания в дистанционном формате не представляется возможным. При тестировании системы проведения онлайн-заседаний возникло множество технических неполадок и сбоев связи. «Система не работоспособна, она не может и не должна быть использована для решения важных задач», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что Мосгордума не может работать дистанционно в то время, когда многие избиратели уже перешли на очный режим работы. «В то время, когда миллионы наших избирателей уже каждый день ездят на работу, в том числе в переполненном общественном транспорте, и очно работают, в то время, когда очно работают региональные парламенты и Государственная Дума, нам представляется странно изображать из нас неких тараканов, которые забиваются по щелям. Это безответственно по отношению к нашим избирателям и этически нехорошо», — добавил он.

Тимонов считает, что технически вполне возможно рассадить депутатов в зале заседаний с соблюдением дистанции. Между тем, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает. что сейчас более правильно проводить заседания в интернете.