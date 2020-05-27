Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Угрозы появились на странице Бухтуевой в сети ВКонтакте два дня назад.

Пользователь, зарегистрированный под именем Василь Клименко, пригрозил журналистке физической расправой. Угрозы были опубликованы под перепечаткой текста «Новой газеты», в котором главные редакторы нескольких изданий рассказывают о претензиях к ним Генпрокуратуры и Роскомнадзора в ситуациях, когда СМИ откровенно говорят о проблемах, вызванных пандемией коронавируса.