Верховный суд России отклонил часть требований бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который подал иск против президента Владимира Путина. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Суд отказался рассматривать часть с требованиями дополнительных социальных гарантий в связи с неподсудностью. При этом основную часть иска, оспаривающую досрочную отставку, приняли к производству. Заседание намечено на 30-е июня.
Михаил Игнатьев руководил Чувашией с лета 2010 года. В начале нынешнего года президент уволил его с формулировкой «в связи с утратой доверия». Увольнению предшествовал ряд скандалов: Игнатьев, в частности, призывал, как он говорил, «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть и заставлял сотрудника МЧС на протокольном мероприятии подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.
Верховный суд России отклонил часть требований бывшего главы Чувашии, который подал иск против Путина
Верховный суд России отклонил часть требований бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который подал иск против президента Владимира Путина. Об этом сообщает агентство РИА Новости.