Компания Твиттер впервые отметила публикации американского президента как недостоверные

Речь идет о высказывании о возможных массовых фальсификациях на выборах главы государства из-за голосования по почте.

Дональд Трамп раскритиковал предложение Демократической партии провести голосование таким образом, назвав этот способ «мошенническим». Президент написал, что почтовые ящики будут разграблены, избирательные бюллетени подделаны и незаконно подписаны обманным путем.

В Твиттере на публикации появилась отметка с разъяснениями о том, что нет доказательств того, что голосование по почте приведет к фальсификациям.

Трамп тут же обвинил Твиттер во вмешательстве в выборов и подавлении свободы слова.