Сезон Национальной хоккейной лиги, приостановленный из-за коронавируса, будет возобновлён

При этом, даты проведения первых после паузы официальных матчей пока не определены.

Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. Но обладатель Кубка Стэнли будет определен в раунде плей-офф. Об этом сообщил на пресс-конференции Комиссар Лиги Гари Беттмэн. Борьбу за главный трофей НХЛ продолжат 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по круговой системы. Эти матчи позволят командам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно этому, пройдут серии до трёх побед с целью определить еще 8 команд— четвертьфиналистов конференций. Далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

При этом, раунд плей-офф планируется провести всего в двух городах. Которые на данный момент еще не определены. Как и точные сроки возобновления турнира.

В сообщении Лиги особо отмечено, что тренировочные лагеря клубов откроются не раньше июля.