Впервые за 9 лет, как ожидается, к МКС стартует американский пилотируемый космический корабль

Речь идет о новейшем аппарате Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

В США планирующийся на сегодня запуск называют историческим. Начиная с 2011 года, когда была свернута программа полетов шаттлов, американские астронавты летали в космос на российских кораблях «Союз». Теперь же им предстоит полет на собственном космическом аппарате, который должен быть запущен с космодрома на мысе Канаверал. На борту будут находиться астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен. За запуском Crew Dragon планирует наблюдать лично президент США Дональд Трамп.

Впрочем, в американском космическом агентстве опасаются, что полет придется отложить. Вероятность хорошей погоды в районе мыса Канаверал американские военные оценивают только в 40%. Впрочем, в запасные даты – 30 и 31 мая – погода, по прогнозам, может быть еще хуже. Тем не менее, в NASA уверяют, что настроены запустить первый за 9 лет американский пилотируемый корабль уже сегодня.

Пуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon по планам должен состояться поздно вечером.