Университет в Якутске в условиях пандемии организовал субботник с коллективным обедом

Агротехнологический университет в Якутске организовал субботник, который завершился раздачей еды из полевой кухни и коллективным обедом. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что участники обедают и общаются, стоя близко друг к другу. При этом на них нет масок и перчаток. Снимки опубликовал сайт «Новости Якутии».

Вместе с тем, пресс-служба вуза накануне выпустила заявление о том, что стремится сохранить здоровье студентов и преподавателей, поэтому итоговая аттестация в университете будет проходить дистанционно.