«Коммерсант»: Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле

Это время чиновники считают сравнительно безопасным.

В качестве дат для проведения общенародного голосования руководство страны рассматривает первое и восьмое июля. Об этом со ссылкой на свои источники пишут агентство «Интерфакс» и газета «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что ранее с точки зрения властей было бы логично организовать голосование двадцать четвертого июня, но сейчас, когда в этот день уже решено проводить парад в честь семидесятипятилетия победы над нацистской Германией, это будет затруднительно. По их словам, теперь чиновники вероятно решат провести его между этой датой и акцией «Бессмертный полк», которая намечена на двадцать шестое июля. Это обусловлено тем, что в руководстве намерены организовать голосование как можно раньше, но в сравнительно безопасный для людей период.

Также некоторые собеседники газеты всё же не исключили, что людей соберут на избирательные участки и одновременно с парадом 24-ого июня. При этом, мнение юристов относительности законности такого решения разделились. Одни отмечают, что объявить о новой дате голосования можно не позже, чем за месяц, и в таком случае власти уже опоздали. Другие – что у руководства всё же есть лазейка в законодательстве, которая позволит обойти запрет.

Официально в руководстве страны эту информацию еще не комментировали.