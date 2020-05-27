При открытии магазинов, как выяснило издание РБК, многие торговые точки собираются предоставлять скидки, чтобы стимулировать покупателей, число которых может не сразу вернуться на прежний уровень.
Опрошенные РБК продавцы одежды и обуви сообщили о значительных объемах нераспроданных коллекций.
Продавцы одежды собираются начать работу с распродаж
При открытии магазинов, как выяснило издание РБК, многие торговые точки собираются предоставлять скидки, чтобы стимулировать покупателей, число которых может не сразу вернуться на прежний уровень.