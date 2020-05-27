Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в период между парадом и шествием «Бессмертного полка»

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что эта информация неофициальная.

Накануне президент Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы пройдет 24 июня, акция «Бессмертный полк» должна состояться 26 июля.

Что касается парада, очевидно, что президент решил устроить его в июне для поднятия своего рейтинга, — такое мнение в интервью «Эху» высказал политик Дмитрий Гудков

Гудков отметил, что во всем мире во время пандемии парады проводят только Белоруссия, Россия и Северная Корея.