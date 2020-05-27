В Дубае с этого дня возобновит работу бизнес-индустрия

В крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов снова заработают магазины розничной и оптовой торговли. Кроме того в Дубае откроются кинотеатры и спортивные центры, фитнесс-клубы и другие места развлечения и досуга. То же самое касается всего эмирата Дубай. Власти обязали всех носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Экономика Дубая больше всего зависит от гостиничного бизнеса, туризма, развлечений, недвижимости и розничной торговли. Поэтому власти крупнейшего эмирата страны решили смягчить ограничения для бизнеса. Ранее в Дубае открыли пляжи при отелях, жителям разрешили прогулки и занятия спортом на улице небольшими группами. С конца апреля там работают в режиме минимальной загрузки торговые центры, коммерческие структуры, социальные службы. Частично возобновили работу метро и такси.

По данным минздрава Объединенных Арабских Эмиратов, коронавирусом с начала пандемии заразились около 30-ти тысяч человек, более 250-ти умерли.