Клирику Екатеринбургской епархии схиигумену Сергию запретили проводить богослужения и выступать с проповедями

Причиной стали высказывания священника о вакцинации, которую он считает мировым заговором.

Настоятеля монастыря «Спорительница хлебов» на Урале отца Сергия ждет церковный суд, и до вынесения вердикта священнику запрещено покидать скит, в котором он находится. Об этом говорится в указе митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на сайте епархии. Целый ряд ограничений на Сергия наложили еще месяц назад в связи с его высказываниями, посвященными пандемии коронавируса. В частности, священник назвал ее выдумкой, выступил против закрытия храмов, а верующих призвал выходить на улицы. Несмотря на запрет дальнейших выступлений, накануне в YouTube была опубликована новая речь Сергия, в которой он рассказал о мировом заговоре, связанном с вакциной от коронавируса.

По утверждению Сергия, за вакцинацией стоит американский миллиардер Билл Гейтс, а в России этот процесс координирует глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее в прессе Сергия называли духовником многих известных людей, включая депутата Госдумы Наталью Поклонскую.