Жертвы домашнего насилия, нарушившие режим самоизоляции, не будут привлекаться за это к ответственности

Позицию МВД по данному вопросу обнародовал «Коммерсантъ».

В марте правительству и главам регионов было направлено обращение девяти Некоммерческих Организаций, занимающихся защитой прав пострадавших от насилия в семье. Правозащитники заявили о необходимости разъяснить сотрудникам полиции их обязанности по немедленному реагированию на сообщения о фактах домашнего насилия. И просили не наказывать пострадавших от насилия в семье за нарушение режима самоизоляции.



В МВД согласились с тем, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством не подлежат ответственности».

Кроме того, в Министерстве заверили, что осуществляют превентивные меры для профилактики домашнего насилия.

В начале мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что после введения режима самоизоляции количество случаев домашнего насилия в стране выросло в 2,5 раза. Согласно статистике МВД, число таких эпизодов, напротив, снизилось на 9%.