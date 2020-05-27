Американская компания SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС

Космический корабль Crew Dragon должен стартовать с космодрома в штате Флорида сегодня.

Американский пилотируемый корабль отправляется к МКС впервые за девять лет. Все это время космонавты летали на МКС российским «Союзом».

На новость о сегодняшней отправке астронавтов отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он анонсировал работы по созданию новой орбитальной космической станции и улучшенной версии советского орбитального корабля-ракетоплана — правда, о каких сроках идет речь, Рогозин не уточнил