Госдума рассмотрит проект закона, который вызвал вопросы IT-специалистов

Госдума рассмотрит сегодня во втором, основном, чтении проект закона, который вызвал вопросы специалистов в сфере информационных технологий.

Проект закона предполагает, что Роскомнадзор по решению суда сможет блокировать пиратское видео, музыку, книги не только на сайтах, но и в мобильных приложениях. Если владелец за сутки не отреагирует на обращение ведомства, оно может обязать заблокировать контент оператора связи или агрегатора программ, к примеру, App Store или Google Play.

Смягчить поправки в закон Госдуму попросили профессиональные организации в IT-сфере. В их числе Российская ассоциация электронных коммуникаций и Американская торговая палата в России, которая представляет интересы пятисот компаний из нашей страны, США, европейских и других государств. В письме к председателю нижней палаты Вячеславу Володину и министерству связи эксперты предлагают запретить блокировать приложение целиком, если есть техническая возможность ограничить доступ к конкретным материалам в нем. Рекомендуют также увеличить срок рассмотрения претензий правообладателей и уведомлений Роскомнадзора до девяти рабочих дней, пишет газета Коммерсант.

Новые правила в случае принятия обеими палатами парламента документа и подписания президентом могут вступить в силу с 1 октября.