Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев обжаловал в Верховном суде решение Путина о его отставке

Экс-руководитель республики был уволен в январе после череды громких скандалов.

На Владимира Путина подали в суд: президент указан ответчиком в иске экс-главы Чувашии, недавно поступившем в Верховный суд. Михаил Игнатьев оспаривает указ главы государства от 29 января, в соответствии с которым его отправили в отставку. Первое судебное заседание назначено на 30 июня, говорится в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Игнатьев был исключен из «Единой России» и отправлен в отставку «в связи с утратой доверия» после нескольких скандалов. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Спустя всего три дня произошел инцидент, окончательно стоивший должности главе региона: во время вручения пожарным ключей от служебных машин Игнатьев заставил подпрыгивать за ними одного из спасателей. Представители чиновника тогда объясняли, что «ситуация происходила на позитиве» и Игнатьев давно знаком с тем офицером МЧС.

За все время президентства Владимира Путина Игнатьев стал первым экс-губернатором, решившим оспорить свое увольнение.